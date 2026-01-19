رئيس حكومة إقليم كوردستان يتوجه إلى دافوس للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- غادر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مطار أربيل الدولي، اليوم الاثنين 19 كانون الثاني (يناير) 2026، متوجهاً إلى مدينة دافوس السويسرية للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الحكومة، خلال أعمال المنتدى، سلسلة من الاجتماعات واللقاءات والمباحثات مع كبار القادة السياسيين وصناع القرار وأقطاب الأعمال، لبحث حزمة من الملفات المهمة، وفي مقدمتها تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والدبلوماسي مع الشركاء الدوليين، فضلاً عن استعراض مجمل مستجدات الوضع العام في العراق والمنطقة.

كما تتناول المباحثات المسيرة الإصلاحية التي تنفذها حكومة إقليم كوردستان، مع تسليط الضوء على جهودها المتواصلة للنهوض بمختلف القطاعات، وبما يسهم في إرساء دعائم بنية تحتية متينة للإقليم.