الكويت ترحب باتفاق اندماج "قسد" في الدولة السورية وتثمن الجهود الأمريكية للتوصل إليه

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الاثنين، عن ترحيب دولة الكويت بالاتفاق المبرم بشأن وقف إطلاق النار والاندماج الكامل لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن إدارة الدولة السورية، وصفةً هذه الخطوة بأنها "منشودة" لدعم مسار الاستقرار في البلاد.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هذا الاتفاق يمثل ركيزة أساسية ضمن الجهود الرامية لبناء مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار في كافة أرجاء الجمهورية العربية السورية الشقيقة، بما يخدم تطلعات شعبها في البناء والتنمية.

كما أشاد البيان بالدور الدبلوماسي الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية، مثمناً الجهود التي بذلتها واشنطن للتقريب بين وجهات النظر والتوصل إلى هذا الاتفاق الذي ينهي حالة الانقسام العسكري في شمال شرق البلاد.

وفي ختام بيانها، جددت وزارة الخارجية موقف دولة الكويت الثابت والمبدئي الداعم لسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها، مؤكدة حرص الكويت على وحدة الأراضي السورية وسلامتها الإقليمية ورفض أي مساس بها.