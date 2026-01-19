هيمن لاهوني: المستثمرون الكورد ونظراؤهم الدوليون يقيمون علاقات تجارية واقتصادية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- صرح المشرف على "بيت كوردستان" في دافوس، هێمن لهۆني، لكوردستان 24، بأن رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني يشارك للعام الثالث على التوالي في المنتدى الاقتصادي العالمي، يرافقه وفد رفيع المستوى و20 مستثمراً وطنياً.

وتعد هذه المشاركة جزءاً من استراتيجية حكومة إقليم كوردستان للتعريف بالفرص الاقتصادية في كوردستان داخل واحد من أهم المراكز المالية والسياسية في العالم.

وسلط مشرف "بيت كوردستان" الضوء على أن منتدى دافوس لهذا العام سيعقد بشكل أكبر وأوسع مقارنة بالسنوات السابقة، بحضور الرئيس الأمريكي وعدد أكبر من الوفود وممثلي الدول.

مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تصبح هذه الدورة من المنتدى ساحة مهمة لإجراء نشاطات متنوعة واجتماعات ثنائية بين المستثمرين الكورد ونظرائهم العالميين بهدف بناء علاقات تجارية واقتصادية جديدة.

وحول فرص هذا العام، أوضح لهوني أن ارتفاع مستوى مشاركة الدول والشركات الكبرى يعد علامة على توفر فرص أكثر وأفضل للاستثمار والأعمال لإقليم كوردستان، حيث يعمل "بيت كوردستان" في دافوس كمنصة تتيح للمستثمرين العالميين التعرف عن كثب على بيئة العمل والتسهيلات القانونية والإدارية التي تقدمها حكومة إقليم كوردستان لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

لقد أصبح مشروع "بيت كوردستان" في دافوس، الذي تأسس خلال السنوات القليلة الماضية بمبادرة من رئيس الوزراء مسرور بارزاني، مركزاً دبلوماسياً واقتصادياً مهماً لتمثيل القطاعين العام والخاص في إقليم كوردستان، حيث يتحول هذا المركز سنوياً وعلى هامش المنتدى إلى مقر للاجتماعات رفيعة المستوى ومناقشة المشاريع الاستراتيجية التي تعمل بشكل مباشر على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى داخل إقليم كوردستان.