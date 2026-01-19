‌‏الرئاسة السورية: الشرع وترامب أكدا على ضمان حقوق الشعب الكوردي

منذ 12 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أجرى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، اليوم الاثنين، مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبحث تطورات الأوضاع في سوريا.

وأكد الجانبان على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقلالها، ودعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار.

وشدد الجانبان على ضرورة ضمان حقوق وحماية الشعب الكوردي ضمن إطار الدولة السورية.

واتفق الطرفان على مواصلة التعاون في مكافحة تنظيم "داعش" وإنهاء تهديداته.

كما عبّر الرئيسان عن تطلع مشترك لرؤية سوريا قوية وموحدة، قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وجرى خلال الاتصال بحث عدد من الملفات الإقليمية، مع التأكيد على أهمية منح سوريا فرصة جديدة للانطلاق نحو مستقبل أفضل.