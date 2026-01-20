المجلس الوطني الكوردي يحذر من "منزلقات خطيرة" في الحسكة ويطالب بفك الحصار عن كوباني

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أصدر المجلس الوطني الكوردي في سوريا (ENKS) بياناً عاجلاً اليوم، أعرب فيه عن قلقه البالغ إزاء التصعيد العسكري المتسارع في محيط مدينة الحسكة وعدد من المناطق الكوردية. وحذر المجلس من أن التحركات العسكرية الجارية تهدد أمن المدنيين وتعيد شبح المواجهات المسلحة إلى المنطقة، مما يهدد الاستقرار الهش والسلم الأهلي.

وأكد المجلس في بيانه أن "لغة السلاح لا يمكن أن تكون بديلاً عن الحل السياسي"، مشيراً إلى أن استمرار التقدم العسكري وفرض الوقائع بالقوة في المناطق الكوردية سيؤدي إلى حالة من الاحتقان الشعبي العام وتوسيع دائرة التوتر، وهو ما قد يفضي إلى سيناريوهات يصعب احتواؤها وتقوض فرص التوصل إلى حل سياسي مستدام في سوريا.

وفي خطوة تصعيدية، طالب المجلس المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة بالتدخل الفوري لـ "فك الحصار عن مدينة كوباني"، وشدد على ضرورة تزويد المدينة بالمياه والكهرباء بشكل عاجل، داعياً كافة الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية لحماية المدنيين ومنع انزلاق المنطقة نحو الفوضى.

وعلى الصعيد السياسي، شدد البيان على أن أي تفاهمات تتعلق بمستقبل المناطق الكوردية يجب ألا تقتصر على الجوانب الأمنية أو العسكرية فقط، بل يجب أن تنبثق عن مسار سياسي يضمن "الحقوق القومية المشروعة للشعب الكوردي دستورياً"، ويؤسس لشراكة وطنية حقيقية ضمن سوريا ديمقراطية تعددية.

واختتم المجلس الوطني الكوردي بيانه بالدعوة إلى الوقف الفوري للتصعيد وضبط النفس، مؤكداً استعداده للاضطلاع بدوره الوطني للمساهمة في تثبيت الاستقرار، تعزيز وحدة الصف الكوردي، وتهيئة الأرضية لحوار سياسي شامل يجنب المنطقة مزيداً من الدماء والمعاناة.