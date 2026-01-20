ترامب يعلن عقد "اجتماع لمختلف الأطراف" حول غرينلاند في دافوس

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أنه سينظم اجتماعا حول غرينلاند مع "مختلف الأطراف" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" "وافقتُ على عقد اجتماع لمختلف الأطراف في دافوس في سويسرا"، مضيفا "غرينلاد ضرورة حيوية للأمن القومي والعالمي. لا رجوع إلى الوراء".

وأبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين اعتقاده بأن القادة الأوروبيين لن "يتصدوا بشدة" لمحاولته شراء غرينلاند.

وقال ترامب ردا على مراسل صحافي في فلوريدا سأله عما ينوي قوله للقادة الأوروبيين المعارضين لخططه "لا أعتقد أنهم سيتصدّون بشدة. يجب أن نحصل عليها. يجب أن يتم هذا الأمر".

أشار دونالد ترامب إلى أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يحذر الدنمارك منذ 20 عاماً من التهديدات الروسية بشأن جزيرة جرينلاند، لكن التهديد الآن لا يقتصر على روسيا فحسب، بل يشمل الصين أيضاً، ومع ذلك فإن الدنمارك لم تفعل شيئاً ولا تستطيع حمايتها.

وذكر الرئيس الأمريكي أيضاً: "لقد أنقذت حياة عشرات الملايين من الناس من خلال إيقاف ثماني حروب، ونحن الآن بصدد إيقاف الحرب التاسعة. ينصب تركيزنا الآن على جرينلاند ويجب أن نسيطر عليها، فالأوروبيون لا يمكنهم حمايتها. إن رسو بعض القوارب في جرينلاند قبل 500 عام لا يعني أن الجزيرة ملك لك. سأناقش هذه القضية مع القادة الأوروبيين في دافوس، وأعتقد أن منتدى دافوس سيكون مثيراً للاهتمام هذه المرة".