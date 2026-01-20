الأمم المتحدة تحذّر من نزوح آلاف المدنيين في كوردستان سوريا

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، اليوم الثلاثاء، عن نزوح آلاف المدنيين في شمال شرق سوريا نتيجة التصعيد العسكري الأخير. وأكدت المفوضية في بيان لها أنها تواصل بذل الجهود لإيصال المساعدات الإغاثية والاحتياجات الأساسية للنازحين لضمان وصولها بشكل لائق في ظل الظروف المتدهورة.

ميدانياً، ورغم وجود اتفاقات لوقف إطلاق النار، إلا أن التوترات لا تزال في ذروتها، حيث تستمر المواجهات العنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والجيش السوري على عدة محاور. وأفاد بيان لـ "قسد" بأن اشتباكات ضارية تدور حالياً في محيط سجن "أقطان"، تزامناً مع استمرار القتال في مناطق الرقة، الشدادي، وعين عيسى.

وفي رسالة عكست حدة الموقف، نشر فرهاد شامي، مدير المركز الإعلامي لـ "قسد"، تدوينة عبر منصة (إكس) أكد فيها أن القوات مستعدة لبذل كل شيء من أجل الشعب، قائلاً: "نحن أمام خيارين؛ إما أن نعيش حياة بكرامة، أو نختار شهادة مشرفة".

من جانبها، وجهت فوزة يوسف، عضو الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، نداءً عاجلاً عبر منصة (إكس) طالبت فيه الشعب الكوردي في شمال كردستان (تركيا) بالتوجه إلى مدينتي "نصيبين وسروج"، محذرة من تعرض الكورد في "روج آفا" لهجمات وصفتها بـ "الإبادة".

كما دعت يوسف الشباب وأهالي إقليم كوردستان العراق للتوجه نحو مدينة "ديرك" وتجاوز الحدود لمساندة إخوتهم، معتبرة أن اليوم هو "يوم حماية الكرامة الوطنية".

سياسياً، تترقب الأوساط نتائج زيارة قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، إلى دمشق التي وصلها مساء أمس الاثنين للاجتماع مع أحمد الشرع. ورغم حساسية التوقيت وخطورة الأوضاع الميدانية، إلا أنه لم يتم الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بفحوى المحادثات أو ما إذا كانت ستفضي إلى اتفاق يوقف نزيف الدماء في المنطقة.