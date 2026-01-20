رئيس حكومة إقليم كوردستان يستهل لقاءاته في دافوس بالاجتماع مع رئيس أذربيجان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- استهل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 20 كانون الثاني (يناير) 2026 في دافوس، جدول أعماله بالاجتماع مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.

وخلال الاجتماع، أكد الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها في المجالات كافة، ولا سيما الاستثمار والتبادل التجاري.

وأشار الرئيس علييف إلى العلاقات التاريخية والودية التي تجمع بين شعبي أذربيجان وكوردستان، موجهاً دعوةً إلى رئيس الحكومة لزيارة باكو، كما ابدى استعداد بلاده لافتتاح قنصلية عامة لأذربيجان في أربيل.

من جانبه، جدد رئيس الحكومة التأكيد على رغبة إقليم كوردستان في توطيد أواصر التعاون والتنسيق مع جمهورية أذربيجان.

كما شكلت الأوضاع العامة في المنطقة، ولا سيما المستجدات في سوريا، جانباً آخر من المباحثات؛ إذ أعرب رئيس الحكومة عن قلقه إزاء المعارك والتصعيد العسكري الدائر هناك.