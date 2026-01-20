مسرور بارزاني يبدي قلقه من التطورات العسكرية في سوريا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، عن قلقه العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية والتصعيد في سوريا، مؤكداً في الوقت ذاته على سعي الإقليم لتعزيز شراكاته الاقتصادية مع جمهورية أذربيجان.

وقال بارزاني في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "عقدنا اجتماعاً مع رئيس جمهورية أذربيجان، السيد إلهام علييف، حيث ساد التوافق بشأن أهمية توثيق الروابط الثنائية، مع التركيز بشكل خاص على آفاق الاستثمار والتبادل التجاري بين الجانبين".

وأضاف رئيس الحكومة أن اللقاء شهد استعراضاً شاملاً للأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، مشيراً إلى أنه أبدى قلقه حيال وتيرة الحرب والتطورات العسكرية المتسارعة التي تشهدها الساحة السورية، وتداعياتها على الاستقرار الإقليمي.

يأتي هذا اللقاء في إطار التحركات الدبلوماسية لرئيس حكومة إقليم كوردستان لبحث الملفات المشتركة وتعزيز مكانة الإقليم الاقتصادية في المنطقة.

واستهل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 20 كانون الثاني (يناير) 2026 في دافوس، جدول أعماله بالاجتماع مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.

وخلال الاجتماع، أكد الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها في المجالات كافة، ولا سيما الاستثمار والتبادل التجاري.

وأشار الرئيس علييف إلى العلاقات التاريخية والودية التي تجمع بين شعبي أذربيجان وكوردستان، موجهاً دعوةً إلى رئيس الحكومة لزيارة باكو، كما ابدى استعداد بلاده لافتتاح قنصلية عامة لأذربيجان في أربيل.

من جانبه، جدد رئيس الحكومة التأكيد على رغبة إقليم كوردستان في توطيد أواصر التعاون والتنسيق مع جمهورية أذربيجان.