مجيد جعفر من دافوس: مشروع "رووناكي" ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في إقليم كوردستان

منذ 53 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أكد الرئيس التنفيذي لشركة "نفط الهلال" (Crescent Petroleum)، مجيد جعفر، أن "مشروع رووناكي" في إقليم كوردستان، الذي يعتمد على الغاز الطبيعي، يمثل خطوة استراتيجية لتوفير الطاقة الكهربائية على مدار 24 ساعة، وتعزيز البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الثلاثاء، في جلسة حوارية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. وأوضح جعفر أن التركيز في الشرق الأوسط ينصب بشكل متزايد على الغاز الطبيعي، قائلاً: "مشروع رووناكي المصمم لتأمين الكهرباء المستمرة يعتمد كلياً على الغاز الطبيعي المنتج في إقليم كوردستان، ويهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي".

وأشار مجيد جعفر إلى أن هذه المشاريع تساهم بشكل فاعل في خفض الانبعاثات الكربونية الضارة. كما لفت إلى أن قضية "استقلال الطاقة" تحظى بإجماع في السياسة الأمريكية، سواء في عهد إدارة بايدن السابقة أو إدارة ترامب الجديدة، مؤكداً أن هذا التوجه يحمل أهمية خاصة لإقليم كوردستان والمنطقة لضمان أمن الطاقة.

وفي سياق التحولات التكنولوجية، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال أن ثورة الذكاء الاصطناعي تفرض طلباً هائلاً على الطاقة، وقال: "إنتاج مقطع فيديو واحد عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي يستهلك طاقة تعادل استهلاك منزل في الشرق الأوسط أو أفريقيا لعدة ساعات من الكهرباء؛ لذا يتوجب علينا زيادة مصادر إنتاج الطاقة لمواكبة هذا التطور التكنولوجي المتسارع".

وشدد جعفر على ضرورة تنويع مصادر الدخل في المنطقة وعدم الاعتماد الحصري على قطاع الطاقة، داعياً إلى تطوير القطاعات الإنتاجية الأخرى.

وحول المنافسة بين القوى الاقتصادية الكبرى، أشار إلى أن الشركات الصينية والآسيوية تعمل جنباً إلى جنب مع الشركات الأمريكية في الشرق الأوسط، مؤكداً: "من الأفضل تغليب لغة التنسيق والتعاون بين هذه الشركات العالمية بدلاً من المنافسة، وذلك لضمان التطوير الأمثل لقطاع الطاقة العالمي".