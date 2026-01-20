ضمن لقاءاته في دافوس.. رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع الرئيس الأرميني

منذ 36 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في دافوس، اليوم الثلاثاء 20 كانون الثاني (يناير) 2026، مع رئيس جمهورية أرمينيا فاهاغن خاتشاتوريان.

وتناول الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، إلى جانب مناقشة آخر التطورات والمستجدات في العراق والمنطقة.

وأعرب الرئيس الأرميني عن شكره وتقديره لرئيس الحكومة على دعمه ورعايته لحقوق المكون الأرميني في إقليم كوردستان.

كما وجه الرئيس الأرميني دعوة رسمية إلى رئيس الحكومة لزيارة يريفان.