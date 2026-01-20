من دافوس.. فون ديرلايين تعِد باستثمارات أوروبية كبرى في غرينلاند

منذ 27 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الثلاثاء بزيادة كبيرة للاستثمارات الأوروبية في غرينلاند والعمل مع الولايات المتحدة على "تعزيز الأمن في القطب الشمالي".

وقالت فون دير لايين "نعمل على زيادة ضخمة في الاستثمارات الأوروبية في غرينلاند"، وذلك في كلمة ألقتها من منبر المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، من دون أن تذكر أي أرقام.

وأضافت "سنعمل بشكل وثيق مع غرينلاند والدنمارك لتحديد كيف يمكننا تقديم مزيد من الدعم للاقتصاد المحلي والبنى جزءا من الزيادة في إنفاقنا الدفاعي لإنشاء قدرة أوروبية لكاسحات الجليد وغيرها من المعدات الأساسية لأمن القطب الشمالي".

وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية كذلك على رغبتها في العمل مع الولايات المتحدة وقالت: "هذا يصب بوضوح في مصلحتنا المشتركة، وسنزيد استثماراتنا، وجميع شركائنا لتعزيز أمن القطب الشمالي".

وفي كلمتها، وعدت فون دير لايين أيضا بردّ "حازم" على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتكررة بشأن غرينلاند وزيادة التعرفات الجمركية.

وقالت "لا نعتبر الشعب الأميركي حليفا لنا فحسب، بل صديقاً أيضا. أما دفعُنا إلى دوامة من التوتر فلن يفيد إلا الخصوم، ونحن عازمون جميعاً على ردعهم".

ومن المقرر أن يجتمع القادة الأوروبيون الخميس في بروكسل في قمة استثنائية لبحث هذه المسألة.