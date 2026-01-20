قسد تعلن التزامها بوقف إطلاق النار الذي جرى التفاهم عليه مع دمشق

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت قيادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التزامها بوقف إطلاق النار الذي جرى التفاهم عليه مع الحكومة في دمشق.

وأكّدت قسد في بيانٍ لها، اليوم الثلاثاء، أنها لن تبادر إلى أي عمل عسكري ما لم تتعرض قواتها لأي هجمات في المستقبل.

مجددةً التأكيد على انفتاحها على المسارات السياسية والحلول التفاوضية والحوار.

وفيما يأتي نص البيان:

بيان بخصوص وقف إطلاق النار

نعلن التزام قواتنا الكامل بوقف إطلاق النار الذي جرى التفاهم عليه مع الحكومة في دمشق، ونؤكد أننا لن نبادر إلى أي عمل عسكري ما لم تتعرض قواتنا لأي هجمات في المستقبل.

كما نؤكد انفتاحنا على المسارات السياسية والحلول التفاوضية والحوار، واستعدادنا للمضي قدماً في تنفيذ اتفاقية 18 كانون الثاني بما يخدم التهدئة والاستقرار.

القيادة العامة لقوّات سوريا الديمقراطية

٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٦