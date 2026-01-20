بيان اتحاد علماء الدين الإسلامي في إقليم كوردستان بشأن الأحداث الجارية في سوريا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24 )- أصدر اتحاد علماء الدين الإسلامي في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، بياناً شديد اللهجة أدان فيه التوجهات الأخيرة لوزارة الأوقاف السورية، واصفاً إياها بـ "الشوفينية" والمخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية.

يأتي هذا الموقف رداً على تعميم رسمي يدعو أئمة المساجد في سوريا للقنوت والتكبير ابتهاجاً بالعمليات العسكرية ضد المواطنين الكورد في "روج آفا" (كوردستان سوريا)، وهو ما اعتبره الاتحاد محاولة لشرعنة العنف وتوظيف النص الديني في صراعات سياسية وعسكرية بعيدة كل البعد عن روح التسامح الإسلامي.

وفيما يأتي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ الشعراء: 227

إلى: المؤسسات الإسلامية في العالم العربي والإسلامي

إلى: الرأي العام العربي والإسلامي

نتابع بقلق بالغ التطورات الجارية في سوريا، في ظل ما يشهده المواطنون الكورد هناك من معاناة إنسانية متراكمة نتيجة أعمال العنف والتهجير والاعتداءات اللاإنسانية التي طالتهم خلال الأيام الماضية.

وفي هذا السياق، أُثيرت حالة من الاستياء إزاء التعميم الصادر عن وزارة الأوقاف في سوريا، والذي تضمّن دعوة الأئمة والخطباء إلى القنوت والدعاء لما وُصف بالفتوحات في المناطق الكوردية، مع الدعوة إلى إطلاق التكبير في المساجد.

إن مثل هذه الخطوات، بما تحمله من دلالات دينية ورمزية، تثير تساؤلات جدية حول مدى انسجامها مع القيم الإسلامية الجامعة، القائمة على العدل، وحقن الدماء، واحترام كرامة الإنسان، ولا سيما بين أبناء الدين الواحد.

إن توظيف الخطاب الديني في سياقات الصراع والعنف، أو استخدامه لتبرير استباحة حقوق أي مكوّن من مكوّنات المجتمع، يُعدّ أمراً مرفوضاً شرعاً وأخلاقاً، ويتعارض مع مقاصد الإسلام السامية التي تدعو إلى السلم، والعدل، والتعايش، ونصرة المظلوم دون تمييز.

ومن هذا المنطلق، تُوجَّه الدعوة إلى العلماء والمؤسسات الدينية في سوريا وفي العالم الإسلامي إلى القيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والدينية من أجل رفع الظلم على الشعب الكوردي المسلم، والعمل على ترسيخ خطابٍ ديني جامع، يساهم في تهدئة النفوس، ويمنع توظيف الدين في تعميق الانقسامات أو تأجيج النزاعات.

اتحاد علماء الدين الإسلامي في كردستان

أربيل / اقليم كوردستان العراق

20 كانون الثاني 2026