نواف سلام: قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانية وحدها

منذ 24 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أكد نواف سلام أن الأولوية الوطنية القصوى للبنان تتمثل في استعادة سيادة الدولة على قرارها، مشدداً على أن البلاد لا يمكنها الاستمرار بصيغة "نصف دولة"، أو أن يتحول جزء منها إلى ساحة لتصفية الصراعات الخارجية.

وفي كلمة له بمناسبة عيد الفطر، أوضح سلام أن الحرب الدائرة حالياً لم تكن خيار الشعب اللبناني، بل جاءت نتيجة "مغامرة" لم تراعِ المصالح الوطنية العليا للبلاد.

وأضاف سلام: "لا يمكن لجهة معينة أن تنفرد باتخاذ قرار الحرب، ثم تطالب الدولة منفردة بتحمل مسؤولية التبعات والنتائج الكارثية التي تترتب عليها".

كما استنكر سلام الأصوات والخطابات التي تحاول فرض الصمت على المواطنين، أو تلك التي توزع اتهامات "الخيانة" بحق كل من يتساءل عن أسباب توريط لبنان في هذه الحرب.

وفي ختام تصريحه، شدد على أن واجب الدولة الأساسي هو حشد كافة الجهود الدولية والمساعي الدبلوماسية لوقف الحرب، والعمل الفوري على تأمين الإغاثة والمساعدات اللازمة للنازحين.