نتنياهو: سحقنا قدرات التخصيب في إيران والحرب ستنتهي أسرع مما يتوقعه الناس

أربيل (كوردستان24)- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، أن إسرائيل بصدد تحقيق "انتصار حاسم" في الحرب التي تخوضها ضد إيران، مؤكداً أن الجمهورية الإسلامية "تُباد" فعلياً بعد عشرين يوماً من انطلاق العمليات العسكرية في 28 شباط/فبراير الماضي.

وفي مؤتمر صحافي متلفز، جزم نتنياهو بأن طهران لم تعد تملك أي قدرة على تخصيب اليورانيوم أو إنتاج الصواريخ البالستية. وقال: "لقد سحقنا هذه القدرات تماماً حتى لم يبقَ منها سوى الرماد"، مشيراً إلى تدمير مئات القاذفات وإلحاق أضرار بالغة بصناعة المسيرات والصواريخ الإيرانية. وتوقع رئيس الوزراء الإسرائيلي أن تنتهي هذه الحرب في وقت أسرع مما كان متوقعاً.

ونفى نتنياهو وجود أي فجوة في المواقف بين تل أبيب وواشنطن بشأن إدارة النزاع، واصفاً التنسيق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "الأفضل على الإطلاق". وكشف نتنياهو أن إسرائيل "تحركت بمفردها" في اليوم السابق لضرب مجمع "بارس الجنوبي" للغاز، لكنها امتثلت لاحقاً لطلب الرئيس ترامب بتعليق أي هجمات جديدة مؤقتاً. كما وصف التقارير التي تتحدث عن "جرّ إسرائيل للولايات المتحدة إلى النزاع" بأنها "أخبار كاذبة".

وفيما يتعلق بالتهديدات الإيرانية للملاحة الدولية، شدد نتنياهو على أن محاولات "ابتزاز العالم" عبر إغلاق مضيق هرمز ستبوء بالفشل، مؤكداً أن إسرائيل تساهم استخباراتياً وميدانياً في الجهد الأميركي الرامي لإعادة فتح المضيق وضمان حرية الملاحة.

وحدد رئيس الوزراء الإسرائيلي أهداف الحرب في ثلاثة محاور رئيسية:

تدمير البرنامج النووي الإيراني.

القضاء على البرنامج البالستي.

تهيئة الظروف لتمكين الشعب الإيراني من تقرير مصيره.

وعلى الصعيد السياسي، أشار نتنياهو إلى أن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت طهران منذ الساعات الأولى للحرب أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي. وسخر نتنياهو من غياب خليفته، مجتبى خامنئي، عن المشهد قائلاً: "لم يظهر وجهه بعد.. لا نعرف حقاً من يقود إيران الآن".

واختتم نتنياهو تصريحاته بالتأكيد على وجود "تصدعات عميقة" وتوتر كبير بين المتنافسين على السلطة داخل النظام الإيراني، مؤكداً أن إسرائيل تعمل على تعميق هذه الانقسامات لتسريع انهيار المنظومة الحاكمة.