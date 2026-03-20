بزشكيان: اغتيال القادة الإيرانيين "بداية خطيرة" وصمت العالم سيشعل حريقاً يطال الجميع

أربيل (كوردستان24)- حذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة 20 آذار 2026، من أن استمرار الصمت الدولي تجاه الاعتداءات الإسرائيلية والأمريكية سيؤدي إلى اندلاع حرب شاملة "تلتهم الجميع"، واصفاً استهداف القادة الإيرانيين بأنه منزلق خطير يهدد النظام الدولي.

وقال بزشكيان في تدوينة نشرها عبر منصة "إكس": "إن الاعتداءات الأمريكية على إيران واغتيال القادة يمثلان بداية جديدة وخطيرة في مسار الصراعات الدولية، ومن شأنها أن تؤدي إلى تدمير كامل لأسس وقواعد القانون الدولي".

وأضاف الرئيس الإيراني في نبرة تحذيرية: "إذا التزم العالم الصمت أمام هذه الاعتداءات، فإن ألسنة لهب الحرب ستطال الكثيرين ولن تقتصر على طرف دون غيره".

واختتم بزشكيان تصريحه بضرورة اتخاذ موقف دولي حازم، قائلاً: "إذا لم يتمكن المجتمع الدولي من الوقوف بقوة ضد هذه التحركات، فإن شرارة هذا الحريق ستتوسع لتشمل أطرافاً عديدة وتتسبب في كارثة محققة".