قاسم الأعرجي: الجهات التي تنفق الأموال لإثارة الفتنة ستنال أشد العقوبات

أربيل (كوردستان24)- وجه مستشار الأمن القومي العراقي تحذيراً شديد اللهجة إلى الجهات التي تزرع الفتنة والفرقة بين مكونات الشعب العراقي، معلناً أنها ستواجه أشد العقوبات القانونية.

اليوم الجمعة، 20 آذار 2026، صرح مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً) قائلاً: "نتوجه إلى تلك الجهات التي تنفق الأموال وتحرض على إثارة الفتنة وخلق التفرقة بين العراقيين؛ يجب عليكم الإيقاف الفوري لكافة أنواع التمويل والتحريض والترويج للفتنة".

وأكد الأعرجي أن هذه التصرفات تعد "انتهاكاً صارخاً وخطراً يهدد وحدة العراق والأمن القومي للبلاد".

وأشار مستشار الأمن القومي قائلاً: "نكرر تأكيدنا بأن الإجراءات القانونية ستتخذ بحق جميع الأشخاص الذين يثبت تورطهم في هذه الأعمال، وسواجهون أشد العقوبات بموجب القوانين العراقية".

واختتم قاسم الأعرجي تصريحه بالقول: "حذروا أتباعكم، فالعراق ليس ساحة لألعابكم القذرة".