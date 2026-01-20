رئيس الحكومة يواصل اجتماعاته في دافوس ويبحث مع وزير الاستثمار المصري تفعيل مخرجات زيارة القاهرة

منذ 38 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- ضمن أجندة أعماله في المنتدى الاقتصادي العالمي، اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في دافوس، اليوم الثلاثاء 20 كانون الثاني (يناير) 2026، مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية الدفع بالعلاقات بين إقليم كوردستان ومصر نحو آفاق أرحب، فضلاً عن استعراض نتائج الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة إلى القاهرة ومباحثاته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

واتفقت رؤى الجانبين على تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما في مجالي الاستثمار والتبادل التجاري.

من جانبه، نوّه رئيس الحكومة بالعقد الذي أبرمته حكومة الإقليم مؤخراً مع شركة (إسكرا إميكو) المصرية لتوريد مقاييس الكهرباء الذكية، ضمن مشروع (روناكي) الذي يزوّد المواطنين حالياً بالطاقة الكهربائية على مدار الساعة.