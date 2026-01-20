حزب الإصلاح التركماني يدعو لحماية حقوق الكورد وكافة المكونات في سوريا

منذ 12 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعرب حزب الإصلاح التركماني، اليوم الثلاثاء، عن قلقه العميق إزاء استمرار التصعيد العسكري والمواجهات المسلحة بين قوات الجيش العربي السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مناطق شمال وشرق سوريا (روجآفا)، مؤكداً على ضرورة ضمان الحقوق المشروعة للمكون الكوردي وجميع المكونات السورية الأخرى.

وذكر الحزب في بيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء، أن "لغة الحرب والمواجهات العسكرية لا يمكن أن تشكل حلاً للأزمات القائمة، بل ستؤدي إلى مزيد من التعقيد في المشهد الميداني والسياسي، وتعميق معاناة المدنيين".

وطالب البيان الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الدولية الراعية والفاعلة بالتحرك العاجل وتحمل مسؤولياتها في الحفاظ على الاستقرار، ومنع تفاقم التوترات التي قد تؤدي إلى خلق ثغرات أمنية تسمح لظهور تنظيم داعش الإرهابي مجدداً.

وشدد حزب الإصلاح التركماني في ختام بيانه على أن أي تسوية مستقبلية في سوريا يجب أن ترتكز على صون حقوق الكورد وكافة المكونات الإثنية والدينية في البلاد، بما يضمن بناء مستقبل آمن ومستقر للجميع.