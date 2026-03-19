السيستاني يعلن السبت أول أيام عيد الفطر

منذ 29 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني أن الجمعة هو المكمّل لشهر رمضان والسبت هو أول أيام عيد الفطر.

وأورد بيان صادر عن مكتبه أن "يوم غد الجمعة هو المكمّل لشهر رمضان المبارك، ويوم السبت الموافق (21-03-2026 م) هو الأول من شهر شوال لعام 1447 للهجرة".

ويُحدّد توقيت العيد لنهاية شهر الصيام بناء على رؤية هلال الشهر، وفق التقويم الهجري القمري.

وكانت السعودية أعلنت الأربعاء أن الخميس هو المتمم لشهر رمضان والجمعة هو أول أيام عيد الفطر.

ويأتي العيد هذا العام في خضم حرب دائرة في الشرق الأوسط، اندلعت إثر هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 شباط/فبراير، وامتدّت إلى عدة دول في المنطقة بينها العراق.

ويعتبر ملايين الشيعة حول العالم أن السيستاني أعلى مرجعية دينية لهم.