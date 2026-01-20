من دافوس.. محمد شكري: مسرور بارزاني حمل ملف "روجآفا" وحقوق الكورد إلى قادة العالم

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- كشف رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، محمد شكري، اليوم الثلاثاء، أن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، وضع ملف المخاطر التي تواجه "روجآفا" وحماية حقوق الشعب الكوردي على رأس أولويات اجتماعاته مع قادة وزعماء العالم المشاركين في منتدى دافوس الاقتصادي 2026.

وقال محمد شكري في تصريح خاص لـ كوردستان 24: "إن مشاركة وفد حكومة إقليم كوردستان في المنتدى الاقتصادي العالمي تعكس الأهمية الاستراتيجية للإقليم، وتهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع مختلف دول العالم".

وأشار شكري إلى أن المنتدى يمثل فرصة ذهبية لجذب انتباه الشركات العالمية نحو الفرص الاستثمارية في كوردستان، مبيناً: "نسعى لإبرام اتفاقيات هامة في التكنولوجيا، والزراعة، والصناعة وشتى المجالات الأخرى، وضمن أنشطة وأعمال (بيت كوردستان) في دافوس، نعقد سلسلة اجتماعات مكثفة مع المستثمرين وكبرى الشركات لمناقشة هذه الشراكات".

وحول الجانب السياسي للحراك الدبلوماسي، أكد رئيس هيئة الاستثمار أن رئيس الحكومة مسرور بارزاني "يحرص دائماً في المحافل الدولية على التأكيد على حماية حقوق الشعب الكوردي، وقد ركز في لقاءاته بدافوس، خلال هذه الدورة بشكل خاص على الأوضاع في (روجآفا) نظراً لحساسية الظروف هناك".

وأضاف شكري: "إن مباحثات رئيس الحكومة مع قادة العالم بشأن الأوضاع في سوريا وروجآفا ستثمر عن نتائج إيجابية في المستقبل القريب، لاسيما وأن هؤلاء القادة يبدون احتراماً كبيراً لشخص مسرور بارزاني وللمبادرات الحكيمة التي يحملها من لدن المرجع الوطني الرئيس بارزاني".