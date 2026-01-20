رئيس ممثلية حكومة كوردستان ببغداد يحضر اجتماعاً أمنياً طارئاً برئاسة السوداني

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- حضر رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد، فارس عيسى، اليوم الثلاثاء الموافق 20 كانون الثاني 2026، الاجتماع الأمني الطارئ الذي عُقد برئاسة محمد شياع السوداني، القائد العام للقوات المسلحة، لمناقشة التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة.

وشهد الاجتماع، الذي حضره كل من وزير الخارجية فؤاد حسين ورئيس أركان قوات البيشمركة في إقليم كوردستان، إلى جانب عدد من القادة العسكريين والأمنيين في الحكومة الاتحادية ورؤساء الأجهزة الأمنية، بحث الأوضاع الأمنية والعسكرية في المناطق الحدودية مع سوريا، وسبل تعزيز المواقع الدفاعية على الحدود العراقية.

من جانبه، أكد وفد إقليم كوردستان، جهوزية قوات البيشمركة في الإقليم لضبط وتأمين المناطق الحدودية لإقليم كوردستان مع سوريا.