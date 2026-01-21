الرئيس بارزاني يشدد في اتصال مع الشرع على حماية حقوق الشعب الكوردي وصون كرامته

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- تلقى الرئيس مسعود بارزاني، مساء الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري أحمد الشرع، جرى خلاله استعراض ومناقشة الأوضاع الراهنة في سوريا والتحولات السياسية الأخيرة.

وذكر بيان صادر عن مكتب الرئيس بارزاني، أن الرئيس السوري أحمد الشرع أطلع بارزاني على آخر المستجدات الميدانية والسياسية في الساحة السورية، كاشفاً عن توصل الحكومة السورية إلى اتفاق رسمي مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

من جانبه، أكد الرئيس مسعود بارزاني خلال الاتصال على موقفه الثابت والداعم لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة أن تضمن أي تفاهمات سياسية حماية كامل حقوق الشعب الكوردي وصون كرامته الإنسانية والقومية.