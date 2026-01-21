فون دير لايين: على الاتحاد الأوروبي التخلي عن "حذره التقليدي" في عالم تسوده "القوة الفجّة"

منذ 16 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء أوروبا إلى التخلي عن "حذرها التقليدي" في مواجهة تحديات عالم "يزداد فوضوية" تحكمه "القوة الفجّة".

وقالت أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ "إننا نعيش اليوم في عالم تحكمه القوة الفجّة، سواء أكانت اقتصادية أم عسكرية، تكنولوجية أم جيوسياسية"، مشيرة إلى "الوضع غير المستقر" في القطب الشمالي وغرينلاند، والقصف "المتواصل" في أوكرانيا، والتوترات في الشرق الأوسط ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وشددت قبل ساعات من خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في دافوس على أن التوترات بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن غرينلاند "لن تؤدي إلا إلى تشجيع" من وصفتهم بـ"خصومنا". وإذ أشارت إلى أن "أوروبا تولي دائما الأولوية للحوار والحلول"، أكدت أنها "على أتم الاستعداد للتحرك، إذا لزم الأمر، دون تأخير، بطريقة موحدة وحاسمة".