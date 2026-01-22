ويتكوف: لم يبق سوى مسألة واحدة لحلها في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- كشف مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف الخميس قبل زيارة مقرّرة إلى روسيا أن المباحثات لإنهاء الحرب في أوكرانيا "أحرزت تقدّما كبيرا" ولم تعد تقتصر سوى على "مسألة واحدة" بين كييف وموسكو.

وقال ويتكوف خلال حدث حول أوكرانيا على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس بسويسرا "أظنّ أنها باتت تقتصر على مسألة واحدة وقد ناقشنا صيغا لهذه المسألة، ما يعني أنه من الممكن حلّها. وإذا ما أراد الطرفان تسوية الأمر، فسنقوم بتسويته".

ولم يقدّم ويتكوف الذي من المفترض أن يسافر إلى موسكو في وقت لاحق من الخميس مع صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، أيّ تفاصيل إضافية.

وقال ويتكوف إنه وكوشنر لن يمضيا الليلة في موسكو وسوف يتوجّهان مباشرة إلى أبوظبي حيث ستتواصل المحادثات "بين العسكريين" ضمن مجموعات عمل.

وكشف الكرملين هذا الأسبوع أن الرئيس فلاديمير بوتين سيجتمع بويتكوف خلال زيارته.

ومن المرتقب أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس في دافوس.

وأعاد ترامب التأكيد الأربعاء أنه يعتقد أن بوتين وزيلينسكي على وشك إبرام اتفاق.

AFP