خمسة أحزاب تركمانية تطالب بوقف الهجمات على الكورد في سوريا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعربت الأحزاب التركمانية في إقليم كوردستان، في رسالة مشتركة موجهة للرأي العام، عن قلقها العميق إزاء التطورات الأخيرة في سوريا وهجمات الجيش على المناطق الكوردية، مطالبةً بحماية حقوق جميع المكونات.

وجاء في الرسالة الموقعة من قبل خمسة أحزاب تركمانية: "ننظر بقلق بالغ إلى الأحداث الأخيرة في سوريا وغربي كوردستان، وتلك الهجمات التي يشنها الجيش السوري ضد المكون الكوردي الأصيل في ذلك البلد".

وطالب تركمان الإقليم جميع الأطراف بضبط النفس، مؤكدين على ضرورة حل المشاكل عبر سبل الحوار والتفاوض، بما يضمن صون حرية وحقوق كافة المكونات.

وفي الرسالة ذاتها، أعربت الأطراف التركمانية عن دعمها لتأمين كامل حقوق المكونات لدى الحكومة السورية، مشيرين إلى ضرورة أن تستفيد سوريا من التجربة الناجحة لإقليم كوردستان في ضمان الحقوق اللغوية والثقافية للمكونات المختلفة والتعايش السلمي.

وفي جانب آخر من مطالبها، دعت المكونات التركمانية المجتمع الدولي، وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الضغط على الحكومة السورية لوقف الهجمات وتثبيت الحقوق القومية والدينية لجميع المكونات في الدستور الجديد للبلاد.

الأحزاب الموقعة على الرسالة:

1- حزب التنمية التركماني (پارتی گەشەپێدانی تورکمان)

2- الحزب الديمقراطي التركماني (پارتی دیموکراتی تورکمان)

3- حزب "گەژەنگ" (الصحوة) التركماني - كركوك

4- حزب التحرر القومي التركماني (پارتی رزگاری نەتەوەیی تورکمان)

5- الحزب التركماني الموحد (پارتی یەکگرتووی تورکمان)