النحات سامان هدايت: تمثال "الضفيرة" يجسد رمزية المقاومة للمرأة الكوردية

منذ 55 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- كشف الفنان والنحات الكوردي المقيم في ألمانيا، سامان هدايت، عن أحدث أعماله الفنية الذي يحمل اسم "ضفيرة النساء الكورديات الثائرات"، مؤكداً أنه صممه ليكون رمزاً حياً لصمود وتضحيات المرأة الكوردية.

وفي تصريح لموقع (كوردستان 24)، اليوم الجمعة 23 كانون الثاني 2026، قال هدايت: "لقد اخترت خشب البلوط لصناعة هذا التمثال، ليكون هادياً ورمزاً لديمومة وبقاء الأمة الكوردية التي لا تنتهي". وأوضح أن العمل الفني يرتفع بطول مترين، فيما يبلغ قطره 40 سنتيمتراً.

وأضاف الفنان الكوردي أن هناك مطالبات بجعل تمثال "جديلة النساء الكورديات الثائرات" رمزاً رسمياً لمقاومة المرأة الكوردية، مشيراً إلى تطلعه لتوسيع المشروع في حال توفر الدعم اللازم. ويسعى هدايت إلى تنفيذ العمل بمادة "البرونز" ووضعه فوق أربع ركائز صخرية ضخمة، ترمز إلى أجزاء كوردستان الأربعة، لتجسيد وحدة نضال النساء الكورديات في كافة أرجاء الوطن.

يُذكر أن سامان هدايت يعد من النحاتين الكورد البارزين، وهو خريج قسم الفنون التشكيلية في معهد الفنون الجميلة بأربيل. انتقل للعيش في ألمانيا منذ عام 2015، حيث يواصل من هناك مسيرته الإبداعية لخدمة القضايا القومية والإنسانية عبر فنه.