خبير عسكري: الألغام في مضيق هرمز تهدد الملاحة وتضع الاقتصاد العالمي في مهب الريح

منذ 16 دقيقة

أربيل (كوردستان24)-حذر خبير عسكري من أن زرع الألغام في مضيق هرمز يمثل تحدياً جسيماً للسفن التي تعبر هذا الممر المائي الحيوي، مؤكداً أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى حالة من الفوضى العارمة في حركة الملاحة والاقتصاد العالمي.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت نشر فيه الجيش الأمريكي مقطع فيديو يظهر ما قال إنه تدمير لعدد من السفن البحرية الإيرانية، من بينها 16 سفينة مخصصة لزرع الألغام، بالقرب من مضيق هرمز يوم الثلاثاء الماضي، وفقاً لما أفادت به القيادة المركزية الأمريكية.

ونقلت مصادر لـ CNN أن إيران بدأت بالفعل في نشر ألغام بحرية في المضيق، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط الخام في العالم. وكان الحرس الثوري الإيراني قد حذر في وقت سابق من أن أي سفينة تمر عبر المضيق ستكون عرضة للاستهداف، مما أدى فعلياً إلى إغلاق القناة منذ بداية النزاع.

من جانبه، أشار اللواء المتقاعد في الجيش الأمريكي، مارك ماكارلي، إلى الحساسية الجغرافية للمنطقة، موضحاً أن عرض المضيق في أضيق نقطة فيه لا يتجاوز 20 إلى 24 ميلاً، مما يجعل من زرع الألغام وسيلة لخلق "اختناق ملاحي".

وقال ماكارلي في حديثه للإعلامي إليكس ميشيلسون: "يتحتم على السفن تجنب هذه الألغام، إلا أن عملية زرعها بحد ذاتها تفرض تحدياً هائلاً للمشغلين، حيث تحصر السفن في مسارات ضيقة للغاية".

وحذر اللواء المتقاعد من سيناريو كارثي في حال إصابة أي ناقلة، قائلاً: "هناك احتمال كبير لحدوث اصطدامات بين ناقلات النفط والألغام، وإذا ما تم استهداف ناقلتين أو ثلاث من الناقلات الضخمة، فإن ذلك قد يؤدي إلى إغلاق أجزاء من مضيق هرمز تماماً". واختتم ماكارلي تصريحه بالتأكيد على أن هذا الإغلاق "سيلحق ضرراً بليغاً باقتصادات معظم دول العالم".



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة