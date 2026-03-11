إيران تعلن شن "العملية الأكثف" ضد إسرائيل، واشتعال المواجهات في طهران ومضيق هرمز

منذ 34 دقيقة

أربيل (كوردستان24)-أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان نقلته وسائل إعلام رسمية، عن تنفيذ ما وصفها بـ "العملية الأكثف والأثقل" منذ بداية المواجهات، في تصعيد عسكري غير مسبوق يضع المنطقة على حافة مرحلة جديدة من الصراع.

موجة غارات على طهران

وبالتزامن مع هذا الإعلان، أكد الجيش الإسرائيلي بدء موجة جديدة من الضربات الجوية العنيفة على العاصمة الإيرانية في الساعات الأولى من صباح الأربعاء. وأظهرت مقاطع فيديو، تم التحقق من موقعها الجغرافي، وقوع انفجارات ضخمة في محيط مطار "مهرآباد" الدولي بطهران، مما يعكس تركيز القصف الإسرائيلي على أهداف استراتيجية داخل العاصمة.

تصعيد في مضيق هرمز

وعلى الصعيد البحري، أعلن الجيش الأمريكي تدمير سفن حربية إيرانية، من بينها 16 سفينة مخصصة لزرع الألغام، بالقرب من مضيق هرمز. وكانت مصادر قد أفادت لشبكة "سي إن إن" (CNN) في وقت سابق بأن طهران بدأت بالفعل في زرع ألغام بحرية في الممر المائي، الذي يُعد أهم نقطة اختناق للطاقة في العالم، حيث يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط الخام العالمي.

استهداف المنشآت الأمريكية في العراق

وفي سياق متصل، كشفت مصادر لشبكة (CNN) أن طائرة مسيرة يُشتبه في تبعيتها لإيران استهدفت منشأة دبلوماسية أمريكية في العاصمة العراقية بغداد يوم الثلاثاء. وتأتي هذه الهجمات ضمن سلسلة من العمليات الانتقامية التي تشنها طهران ضد المصالح العسكرية والدبلوماسية الأمريكية، رداً على العمليات العسكرية المستمرة التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل.





المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة