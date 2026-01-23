الأوروبيون يرون في ترامب عدواً أكثر منه صديقاً

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أظهر استطلاع نشرت نتائجه الجمعة أن نصف الأوروبيين المستطلعة آراؤهم في سبعة من بلدان الاتحاد يرون الرئيس الأميركي دونالد ترامب "عدوّا لأوروبا".

هذا ما أدلى به 51 % منهم، فيما اعتبره 8 % "صديقا" للقارة، بحسب استطلاع الآراء الذي شمل أكثر من ألف شخص في كلّ من فرنسا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والدنمارك وبولندا.

وقال 39 % منهم إنهم لا يرون في ترامب "لا هذا ولا ذاك"، بحسب الاستطلاع الذي أجري بين 13 و19 كانون الثاني/يناير في أعقاب تهديد ترامب بالاستيلاء بالقوّة على جزيرة غرينلاند ذات الحكم الذاتي التابعة للدنمارك.

وكان الدنماركيون أكثر المشاركين في الاستطلاع الذين رأوا في ترامب "عدوّا" بنسبة بلغت 58 %.

واعتبر 44 % من المستطلعين في البلدان الأوروبية السبعة أن ترامب "يتصرّف كديكتاتور"، فيما رأى 44 % منهم أن لديه "ميولا استبدادية".

و10 % منهم فقط رأوا أنه "يحترم المبادئ الديموقراطية"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وقد خلطت عودة ترامب إلى البيت الأبيض الأوراق للأوربيين الذين يسعون إلى وضع خطوط حمراء في علاقتهم مع الحليف الأميركي القديم الذي بات يهدّدهم برسوم جمركية وبالمساس بسيادتهم.

وتراجع الرئيس الأميركي هذ الأسبوع عن تهديده بالاستيلاء على غرينلاند بالقوّة، غير أن الأوروبيين ما زالوا حذرين إزاء أيّ خطوة قد تصدر عنه.

وقال ترامب الأربعاء إن أوروبا "لا تسير في الاتجاه الصحيح".

وجاء في استراتيجية الأمن القومي الأميركية الجديدة التي نشرتها إدارة ترامب في كانون الأول/ديسمبر أن الهجرة تهدد أوروبا بإزالة حضارتها مع الدعوة إلى تعزيز المقاومة في أوساط الأحزاب اليمينية المتطرّفة.