سنتكوم: أكثر من 5 آلاف هدف في إيران خلال 10 أيام ضمن عملية "ملحمة الغضب"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أصدرت القيادة المركزية للقوات الأمريكية (سنتكوم) بياناً رسمياً، كشفت فيه عن حصيلة الأيام العشرة الأولى من عملية "ملحمة الغضب" (Epic Fury) التي انطلقت ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

أهداف إستراتيجية وبنية تحتية

وذكرت "سنتكوم" أن العملية نُفذت بتوجيهات مباشرة من الرئيس الأمريكي، واستهدفت بشكل مركز البنية التحتية العسكرية والأمنية الإيرانية. ووفقاً للتقرير، تم ضرب أكثر من 5 آلاف هدف متنوع، شملت مقرات قيادة الحرس الثوري، ومراكز تصنيع الطائرات المسيرة (الدرون) والصواريخ البالستية، بالإضافة إلى منصات إطلاق الصواريخ المضادة للسفن.

خسائر بحرية وقدرات جوية فائقة

وعلى الصعيد البحري، أكدت القيادة المركزية تدمير أكثر من 50 سفينة وغواصة إيرانية. وأوضح البيان أن الهجمات نُفذت باستخدام تشكيلات من المقاتلات المتطورة والقاذفات الاستراتيجية العملاقة من طراز (B-1, B-2, B-52)، إلى جانب الاستعانة بـ "قدرات خاصة غير محددة" أدت إلى شلل تام في أنظمة الدفاع الجوي ووسائل الاتصالات العسكرية الإيرانية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري غير مسبوق تشهده المنطقة، حيث تهدف العملية بحسب البيان الأمريكي إلى تقويض القدرات الهجومية والدفاعية لطهران بشكل كامل.