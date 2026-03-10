منذ 59 دقيقة

أربيل (كوردستان24)-أعلنت هيئة الإنقاذ الإسرائيلية عن وفاة شخص ثانٍ في إسرائيل جراء هجوم صاروخي باليستي إيراني يوم الاثنين.

وكان الصاروخ الباليستي، المزود بذخيرة عنقودية، قد أصاب عدة مناطق في وقت واحد جنوب تل أبيب. وأُعلن عن وفاة شخص في موقع بناء بمدينة يهود. أما الشخص الثاني، الذي نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة، فقد فارق الحياة لاحقًا متأثرًا بجراحه، بحسب بيان صادر عن هيئة الإنقاذ الإسرائيلية (زاكا).

وهذا هو الشخص الثاني عشر الذي يُقتل حتى الآن في إسرائيل نتيجة هجمات صاروخية باليستية إيرانية.



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة