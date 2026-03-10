قطر تدين بشدة استهداف القنصلية الإماراتية في أربيل وتعدّه "تصعيداً خطيراً"

منذ 11 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أدانت دولة قطر، اليوم الثلاثاء، الهجوم الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في إقليم كوردستان، واصفةً إياه بأنه "انتهاك صارخ" للأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المقار الدبلوماسية.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان رسمي، صدر اليوم (10 آذار/مارس 2026)، أن الدوحة "تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف القنصلية الإماراتية الشقيقة في كوردستان العراق"، مؤكدة أن هذا العمل "مرفوض ويشكل خرقاً واضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

وشدد البيان القطري على أن استهداف البعثات الدبلوماسية "يُعد تصعيداً خطيراً يهدد أمن وسلامة العاملين في السلك الدبلوماسي ويقوّض قواعد العمل المعترف بها دولياً".

وجددت وزارة الخارجية موقف بلادها "الثابت والرافض لكافة أعمال العنف والإرهاب التي تستهدف البعثات الدبلوماسية أو تقوّض الأمن والاستقرار". كما أعربت عن "تضامنها الكامل مع دولة الإمارات، ودعمها لكل الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة".