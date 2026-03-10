نتنياهو يتوعد بمواصلة ضرب إيران: "نحن نكسر عظامهم"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بمواصلة العمليات العسكرية والضربات الموجهة ضد إيران، مؤكداً أن تل أبيب لن تتراجع عن استراتيجيتها الرامية إلى تقويض نفوذ طهران في المنطقة.

جاءت تصريحات نتنياهو خلال اجتماع موسع عقده مع قادة المستشفيات ومديري النظام الصحي في إسرائيل، حيث استعرض التطورات الأمنية الراهنة. وقال نتنياهو بلهجة حازمة: "هدفنا هو دفع الشعب الإيراني للتخلص من نير الاستبداد، وفي نهاية المطاف، هذا الأمر يعتمد عليهم وعلى إرادتهم".

وفي إشارة واضحة إلى حجم الضربات التي وجهتها إسرائيل مؤخراً ضد أهداف إيرانية، سواء في الداخل أو عبر استهداف أذرعها الإقليمية، أضاف نتنياهو: "لا يوجد أدنى شك في أننا، ومن خلال الإجراءات والعمليات التي اتخذناها حتى الآن، نقوم بكسر عظامهم".

سياق التصعيد



تأتي هذه التصريحات المؤكدة في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً غير مسبوق، حيث تتبنى إسرائيل استراتيجية "المعركة بين الحروب" لتفكيك القدرات العسكرية الإيرانية ومنعها من حيازة أسلحة نووية أو ترسيخ وجودها العسكري على حدود إسرائيل.

ويرى مراقبون أن استخدام نتنياهو لمصطلحات خشنة مثل "كسر العظام" يعكس الثقة المتزايدة لدى القيادة الإسرائيلية في قدرة أجهزتها الاستخباراتية والعسكرية على اختراق العمق الإيراني، وتوجيه ضربات موجعة تؤثر بشكل مباشر على هيكلية النظام وقوته الردعية.

كما تعزز هذه التصريحات من فرضية أن المواجهة بين طهران وتل أبيب قد انتقلت من "حرب الظل" إلى مرحلة الصدام المباشر والأكثر علنية، مع استمرار إسرائيل في حشد الدعم الدولي لتشديد الضغوط الاقتصادية والسياسية على النظام الإيراني.

المصدر:أسوشیدت برس