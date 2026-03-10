الخارجية العراقية تدين بشدة الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية في بغداد وإقليم كوردستان

منذ 47 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أصدرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، بياناً صحفياً أعربت فيه عن إدانتها الشديدة واستنكارها للاعتداءات التي استهدفت البعثات الدبلوماسية والقنصلية في كل من العاصمة بغداد وإقليم كوردستان، واصفةً هذه الأفعال بأنها "أعمال مدانة" وغير مقبولة.

موقف ثابت والتزامات دولية

وجددت الوزارة في بيانها تأكيد موقف جمهورية العراق الثابت في رفض أي اعتداء يطال البعثات الدبلوماسية والقنصلية. وأكدت حرص الحكومة العراقية على توفير الحماية الكاملة لهذه البعثات، بما يضمن استمرار عملها وأداء مهامها في بيئة آمنة، وهو ما ينسجم مع الالتزامات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

ملاحقة قانونية للمتورطين

وشددت الوزارة على أن الجهات العراقية المختصة حریصة على متابعة أي حوادث تطال البعثات، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في هذه الأعمال. وأضافت أن الهدف من هذه الإجراءات هو كفال حماية البعثات والحفاظ على أمنها ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، صوناً لعلاقات العراق الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة.

ويأتي هذا البيان في وقت تشهد فيه الساحة العراقية اهتماماً حكومياً متزايداً لضبط الأمن وضمان سلامة المقار الدولية والبعثات الدبلوماسية على أراضيها.