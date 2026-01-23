آسو: الظروف المناخية القاسية تدفع لاستمرار حملة المساعدات إلى غرب كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مؤسسة بارزاني الخيرية أن حملة جمع التبرعات لدعم غرب كوردستان مستمرة، حيث تم حتى الآن جمع أكثر من 100 مليون دينار إضافة إلى كميات كبيرة من المواد الأساسية.

وفي تصريح لـ كوردستان 24، قالت ستاف آسو، مدير مكتب أربيل التابع للمؤسسة، إن أهالي أربيل شاركوا بفاعلية في الحملة.

مشيرةً إلى أنه تم تجهيز وإرسال شاحنتين إضافيتين؛ الأولى مخصصة للمواد الغذائية والحليب وحفاضات الأطفال، والثانية أغطية وفرش وبطانيات ومستلزمات الشتاء.

وأوضحت آسو أنهم بانتظار وصول شاحنة ثالثة محملة بالكامل لإرسالها إلى المستفيدين.

ولفتت مدير مكتب أربيل لمؤسسة بارزاني الخيرية أن الظروف المناخية في غرب كوردستان لم تشهد مثيلاً لها منذ أكثر من خمسين عاماً، والوضع صعب للغاية والبرد قارس، ما يجعل استمرار الحملة ضرورة عاجلة.

وأضاف أن مؤسسة بارزاني الخيرية، إلى جانب الحملة الجماهيرية، قامت من خلال منظماتها الدولية ومستودعاتها بإرسال أكثر من 100 شاحنة مساعدات إلىغرب كوردستان، كما يقوم فريق صحي مكوّن من أكثر من 25 طبيباً وممرضاً وموظفاً بتقديم الخدمات الطبية للمتضررين.