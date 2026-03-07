عشرة قتلى جراء انهيار مبنى سكني في شمال سوريا

منذ 44 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أفاد الدفاع المدني السوري السبت عن مقتل عشرة اشخاص في حصيلة جديدة جراء انهيار مبنى سكني الجمعة في مدينة حلب في شمال البلاد، مع استمرار عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

وقال الدفاع المدني إن فرقه انتشلت "جثماني طفلة وامرأة من تحت أنقاض البناء السكني المنهار في حي الأشرفية بحلب لترتفع حصيلة الضحايا إلى عشرة"، بعدما أورد في وقت سابق عن مقتل ثمانية أشخاص تحت أنقاض المبنى في الحي الذي تسكنه غالبية كردية.

وأظهرت صور نشرتها قناة الدفاع المدني على تطبيق تلغرام جرافات تعمل على رفع الأنقاض من الحي، الذي دارت فيه معارك بين القوات الحكومية والقوات الكردية في كانون الثاني/يناير.

وتشهد البلاد التي عانت لأكثر من 14 عاما من نزاع مدمر، حوادث مشابهة بين الحين والآخر، إذ أدى انهيار مبنى في حي المعادي في حلب إلى إصابة ثلاثة أشخاص مطلع شباط/فبراير، كما انتشلت فرق الدفاع المدني جثة طفل جراء انهيار مبنى في حي العامرية أواخر كانون الثاني/يناير.

وبحسب الأمم المتحدة، لا يزال مئات آلاف السوريين النازحين يعيشون في المخيمات، وفي أبنية متصدعة جراء النزاع أو الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا في شباط/فبراير 2023.

وقدّر البنك الدولي كلفة إعادة الإعمار في سوريا بـ 216 مليار دولار، من بينها 108 مليارات أضرارا مادية مباشرة للبنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية.



المصدر: فرانس برس