الزي الكوردي الرجالي في أربيل: أصالة تتجدد.. إقبال واسع وتفاوت كبير في أسعار الأقمشة

اربيل (كوردستان24) - تشهد أسواق بيع وحياكة الزي الكوردي الرجالي في مدينة أربيل حركة دؤوبة وإقبالاً ملحوظاً من قبل المواطنين، في مشهد يعكس التمسك العميق بالتراث والفلكلور الكوردي الأصيل. ومع تباين الأذواق وتعدد التصاميم، تبرز في السوق خيارات واسعة تلبي كافة الرغبات والميزانيات، بدءاً من الأقمشة الاقتصادية وصولاً إلى تلك الفاخرة التي تلامس أسعارها مئات الدولارات.

تصاميم متنوعة وألوان تتصدر المشهد

تتعدد موديلات الزي الكوردي الرجالي التي تملأ واجهات المحال في أسواق أربيل، ومن أبرز هذه التصاميم: (مراد خاني الأربيلي، مراد خاني السليمانية، الـ سِنَيي "نسبة لمدينة سنندج"، رانك وچوغە، وموديل ستارۆكي).

ورغم هذا التنوع الكبير في القصّات والتصاميم، إلا أن هناك تفضيلاً واضحاً لألوان بعينها في العاصمة أربيل. وفي هذا السياق، يوضح أحمد شيروان أحد الخياطين في السوق لـ "كوردستان24" قائلاً: "نوفر جميع الألوان التي يطلبها الزبائن، مثل الرصاصي والماروني وغيرها، ولكن اللون (النيلي/الكحلي) واللون (الكاكي/الترابي) هما الأكثر طلباً ورواجاً بين سكان أربيل في الوقت الحالي".

الزي الكوردي.. هوية وانتماء

بالنسبة للعديد من المواطنين، لا يعد ارتداء الزي الكوردي مجرد خيار في الملبس، بل هو تعبير عن الهوية. يقول طارق نامق وهو أحد المتسوقين أثناء أخذ قياساته في محل الخياطة: "الزي الكوردي هو فلكلور وتراث قديم، وأنا أفتخر جداً بالظهور به. شخصياً، أفضل ارتداء الزي الكوردي باستمرار".

ويضيف نامق الذي اختار تفصيل زي باللون الكاكي على طراز "كاكا مسعود": "لم أقم بتفصيل زي جديد منذ نحو 5 إلى 6 سنوات، واليوم جئت لاختيار هذه البدلة لأنها تمثل جزءاً من حياتنا اليومية".

أسعار تناسب الجميع وأقمشة باهظة الثمن

تختلف أسعار الزي الكوردي بشكل كبير اعتماداً على جودة ونوعية القماش المستخدم. وبحسب أصحاب محال الخياطة، فإن السوق يوفر خيارات تناسب أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، فضلاً عن الباحثين عن الفخامة.

ويُفصّل الخياطون الأسعار لـ كوردستان24 على النحو التالي، حيث تتراوح تكلفة البدلة الكاملة (قماش مع خياطة) بين 70,000 إلى 80,000 دينار عراقي. فيما تتراوح بين 100,000 إلى 115,000 دينار عراقي للبدلة الواحدة ذات الجودة الجيدة.

أما فيما يخص الأقمشة المستوردة والفاخرة، فإن الأسعار تأخذ منحنى آخر، حيث يصل سعر المتر الواحد من بعض الأقمشة الجيدة إلى 40 دولاراً، وأخرى تُباع بـ 100 دولار للمتر الواحد.

ويكشف عزيز محمد وهو أحد تجار الأقمشة في السوق عن وجود أنواع فاخرة جداً والنادرة، مشيراً إلى إحدى قطع القماش التي تبلغ قيمتها وحدها نحو 900 دولار أمريكي (بدون تكلفة الخياطة).

ويبقى سوق الزي الكوردي الرجالي في أربيل نابضاً بالحياة، يجمع بين عبق الماضي وحداثة الأقمشة، ليظل هذا الزي صامداً كرمز ثقافي تتوارثه الأجيال جيلاً بعد جيل.

تقرير: هيرو مولودي – كوردستان24 – اربيل





