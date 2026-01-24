إلهام أحمد: تثبيت وقف إطلاق النار هو المدخل الأساسي لتنفيذ "اتفاق 18 يناير"

منذ 27 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أكدت القيادية إلهام أحمد، أن تثبيت وقف إطلاق النار والإعلان الرسمي عن إنهاء العمليات العسكرية يمثلان "حجر الأساس" والمرحلة المفصلية لتنفيذ اتفاق 18 يناير المعلن.

وأشارت أحمد في تصريح لها إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت موجات نزوح جماعي من قرى وبلدات عدة، مؤكدة أن الأولوية القصوى حالياً هي ضمان "العودة الآمنة" لجميع المهجرين. وحذرت من التدهور الحاد في الحياة المدنية، لاسيما توقف العملية التعليمية وتفاقم المعاناة في ظل الظروف الجوية القاسية (الشتاء الأبيض).

واختتمت تصريحها بالتشديد على استمرار الجهود والمبادرات الرامية لإنهاء الحرب، مثمنة المساعي الوطنية والدولية المبذولة في هذا الإطار للدفع نحو الاستقرار.

أشادت يوم أمس الجمعة، مسؤولة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إلهام أحمد، بالدعم الذي يقدّمه الشعب الكوردي في الداخل والجاليات الكوردية في المهجر لنضال الإدارة الذاتية وقواتها في سوريا.

وقالت أحمد في منشورٍ عبر منصة إكس، إن الوقوف “الصادق والمسؤول” للشعب الكوردي شكّل عاملًا مهمًا في دعم مسار الإدارة الذاتية.

معتبرة أن الأصوات والتحركات السياسية والإعلامية للكورد أسهمت في تشكيل “خط دفاع حقيقي” عن كرامة الشعب الكوردي وحقه في العيش بحرية وأمان.

ودعت أحمد أبناء الشعب الكوردي في الداخل والخارج إلى الاستمرار في دعمهم وبوتيرة عالية، مؤكدة أن هذا الدعم ضروري لإنهاء ما وصفته بخطر الإبادة الذي يتهدد الشعب الكوردي.