الجالية الكوردستانية في المهجر تعلن حراكاً جماهيرياً واسعاً في ألمانيا

منذ 42 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أكد اتحاد الجالية الكوردستانية في المهجر، أن المظاهرات الكوردستانية البعيدة عن الطابع الحزبي ستستمر في مدينة كولن.

وذكر الاتحاد في بيانٍ له، اليوم السبت، 24 كانون الثاني 2026، أنها ترفض الخضوع لأي نفوذ حزبي أو أيديولوجي خاص في تنظيم مظاهراتها ونشاطاتها، مشددة على أن شعارها الأساسي هو "وحدتنا قوتنا".

وجاء في البيان: "في وقت يتعرض فيه شعب كوردستان في (روج آفا) لتهديدات الإبادة الجماعية، سيواصل اتحاد الجالية الكوردستانية والكوردستانيون الوطنيون في الشتات تنظيم مظاهرات سلمية ضمن إطار القوانين السارية لدعم الشعب في روج آفا".

وأشار الاتحاد إلى أنها كانت تخطط لتنظيم مسيرة وطنية في منطقة (Neumark) بمدينة كولن، بلون واحد وصوت واحد وتحت راية كوردستان، بهدف حشد كافة القوى الكوردستانية بعيداً عن التأثيرات الحزبية والأحادية.

وأضاف البيان: "للأسف، يبدو أن هناك أطرافاً سعت لفرض نفوذها الحزبي وأيديولوجيتها الخاصة على مشروعنا، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لنا".

وفي الختام، شدد اتحاد الجالية الكوردستانية على أن وحدة صف الشعب الكوردستاني وموقفه الموحد هما مفتاح النصر ومصدر القوة، مؤكدة رفضها لأي محاولة تهدف لزعزعة هذه الوحدة.