وفاة السياسي الكوردي صالح مسلم في أحد مستشفيات أربيل

أربيل (كوردستان 24)- غيّب الموت، اليوم الأربعاء، السياسي الكوردي البارز صالح مسلم في مستشفى مريمانة في عنكاوا بأربيل عاصمة إقليم كوردستان، عن عمر يناهز 75 عاماً، مخلفاً وراءه مسيرة حافلة بالعمل السياسي.

الراحل من مواليد قرية "شيران" التابعة لمدينة كوباني عام 1951، بدأت بذور نشاطه السياسي منذ مرحلة الدراسة الثانوية بحلب عام 1974.

أكمل مسلم تعليمه الجامعي في تركيا، حيث تخرج مهندساً ميكانيكياً من جامعة إسطنبول عام 1977.

يُعد مسلم من المؤسسين الأوائل لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) عام 2003، وقد دفع ضريبة نشاطه بالاعتقال عام 2004، حيث واجه ظروفاً قاسية قبل إطلاق سراحه.

قاد الحزب كرئيس مشترك في دورتين (2012-2017) و(2022 حتى وفاته)، وتخلل ذلك توليه ملف العلاقات الخارجية في حركة المجتمع الديمقراطي.