جوان حاجۆ: الرئيس بارزاني يقوم بعمل مقدس لأجل غرب كوردستان

منذ 27 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- سلط الفنان الكوردي الشهير، جوان حاجۆ، في تصريح خاص لقناة "كوردستان 24"، الضوء على الأوضاع الخطيرة في غرب كوردستان (روج آفا)، مثمناً الدور الهام للرئيس مسعود بارزاني في هذه المرحلة الحساسة.

وأشار حاجۆ إلى وجود محاولات جادة لاستئصال وإبادة الشعب الكوردي، مؤكداً أنه يرى اليوم كـ "يوم بقاء أو فناء" للكورد، داعياً الجميع إلى مواجهة هذه المخاطر الكبيرة بروح موحدة، مشدداً على أن هذه التهديدات لا تستهدف روج آفا فحسب، بل تشكل خطراً على إقليم كوردستان أيضاً.

وتحدث جوان حاجۆ بمرارة وعمق عن حصار مدينة كوباني، مبيناً أن سكان المدينة يعيشون وضعاً إنسانياً مزرياً للغاية، ويعانون من فقدان المياه والكهرباء ونقص الغذاء، لدرجة أن موجات البرد القارس تسببت في وفاة أطفال.

وطالب الفنان دول المنطقة والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإعلان وقف إطلاق النار وإنهاء الهجمات التي تهدف إلى إخضاع الشعب الكوردي، كما دعا إلى إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين.

وبشأن الموقف السياسي والإنساني للرئيس بارزاني، أشاد حاجۆ بجهوده الدؤوبة، واصفاً مساعيه لدعم أهالي روج آفا بالعمل "المقدس والتاريخي". كما ثمن دور مؤسسة بارزاني الخيرية وإقليم كوردستان عامةً لإبدائهم كافة أشكال المساعدة والتضامن مع إخوتهم في روج آفا، متمنياً استمرار روح الإخلاص هذه بين أجزاء كوردستان الأربعة.

وأكد هذا الفنان الوطني أنه أوقف حالياً جميع نشاطاته الفنية، وكرّس كامل طاقته للدفاع عن أرضه وأمته. وأعلن حاجۆ أن اليوم هو يوم المقاومة، وأنه يجب على كل كوردي، أينما كان، إبداء استعداده لحماية الهوية والوجود الكوردي في وجه التهديدات الخطيرة التي تواجه الشعب.

يُذكر أن الفنان جوان حاجۆ يُعد رمزاً قومياً، وكان دائماً عبر فنه صوتاً لمعاناة الكورد. وتأتي تصريحاته هذه بالتزامن مع تصاعد التوترات العسكرية في روج آفا وتدهور الوضع الإنساني في المناطق الحدودية. ولطالما نُظر إلى الرئيس بارزاني وإقليم كوردستان، عبر تاريخ الأزمات السورية، كملجأ وسند أساسي لغرب كوردستان، سواء عبر القنوات الدبلوماسية أو من خلال إرسال قوافل المساعدات الإنسانية التي تشرف عليها مؤسسة بارزاني الخيرية.