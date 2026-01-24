الدفاع السورية تعلن تمديد وقف اطلاق النار 15 يوماً

منذ 55 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الدفاع السورية، عن "تمديد مهلة وقف إطلاق النار في كافة قطاعات عمليات الجيش العربي السوري لمدة 15 يوماً، وذلك اعتباراً من الساعة 23:00 الموافق لـ 24 كانون الثاني 2026".

وأوضحت الوزارة أن هذا التمديد يأتي لدعم "العملية الأمريكية" المخصصة لإخلاء سجناء تنظيم "داعش" من السجون التي تديرها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال وشرق سوريا، تمهيداً لنقلهم إلى الأراضي العراقية.

يأتي هذا الإعلان في ظل تطورات ميدانية متسارعة تشهدها الساحة السورية، وضمن إجراءات تهدف – بحسب نص البيان – إلى تسهيل عمليات نقل عناصر التنظيم الإرهابي المعتقلين لدى (قسد) إلى وجهتهم الجديدة في العراق تحت إشراف أمريكي.