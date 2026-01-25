بطولة إسبانيا: مبابي يقود ريال مدريد إلى الصدارة مؤقّتاً

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- قاد النجم الفرنسي كيليان مبابي فريقه ريال مدريد إلى اعتلاء صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بتسجيله ثنائية الفوز أمام فياريال 2-0، السبت ضمن المرحلة الحادية والعشرين.

ووقّع مبابي على هدفيه على ملعب "لا سيراميكا" في الدقيقتين 47 و90+4 من ركلة جزاء.

وعزز مبابي صدارته في ترتيب هدافي "لا ليغا" بـ21 هدفا في 20 مباراة، كما بات يملك 34 هدفا في 28 مباراة ضمن كافة المسابقات هذا الموسم.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 51 نقطة في الصدارة بانتظار مواجهة برشلونة الثاني برصيد 49 نقطة أمام ريال أوفييدو الأحد.

وحقق ريال انتصاره الخامس تواليا في الدوري، والثالث تواليا بقيادة مدربه الجديد ألفارو أربيلوا ضمن كافة المسابقات.

في المقابل تجمّد رصيد فياريال عند 41 نقطة في المركز الرابع بعدما تكبّد الخسارة الثانية له فقط على أرضه في الدوري هذا الموسم، بعد أولى أمام برشلونة بالنتيجة عينها.