أزمة إنسانية متفاقمة في غرب كوردستان مع استمرار التوترات

منذ 51 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- يتجه الوضع الإنساني في غرب كردستان، نتيجة موجة نزوح جديدة، نحو مزيد من التعقيد، حيث اضطر عدد كبير من المواطنين إلى ترك منازلهم وممتلكاتهم.

وأفاد مراسل كوردستان24 من القامشلي، أكرم صالح، أنه خلال الأيام القليلة الماضية، وبسبب تدهور الأوضاع، نزح عدد كبير من أهالي القرى المحيطة وتوجهوا إلى مركز مدينة قامشلي، حيث يقيمون حالياً في المساجد والمدارس، ويعيشون في ظروف صعبة.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، فقد وصل حتى الآن أكثر من 130 ألف نازح من مناطق الشيخ مقصود، الأشرفية، الرقة والطبقة إلى مناطق مختلفة، كما توجه خلال الأيام الماضية عدد كبير آخر من هؤلاء النازحين إلى مدينة الحسكة.

وتشير التوقعات، بسبب استمرار التوترات، إلى أن عدد النازحين قد يصل خلال الأيام المقبلة إلى 150 ألف شخص، وذلك في وقت تعاني فيه المنطقة من نقص حاد في المساعدات الإنسانية.

ورغم أن عدداً من المنظمات الدولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة كانت ناشطة سابقاً ضمن مناطق غرب كردستان، إلا أن أياً من هذه المنظمات لا يقدم حالياً مساعدات فورية للنازحين الجدد.

وفي خضم هذه الأزمة، تبقى مؤسسة بارزاني الخيرية الجهة الإغاثية الوحيدة الموجودة ميدانياً، وتواصل تقديم المساعدات والاحتياجات الأساسية للعائلات التي تضررت ونزحت بسبب الأوضاع الراهنة.