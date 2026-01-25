أمير الإيزيديين: نعلن دعمنا للكورد في غرب كوردستان

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- وجّه ممثل الأمير حازم، أمير الإيزيديين وعضو المجلس الروحاني، رسالةً بشأن أوضاع الكورد والإيزيديين في سوريا وغرب كوردستان، مؤكداً على ضرورة وقف الحرب وسفك الدماء.

وأشار ممثل الأمير حازم إلى أن العلاقة بين الإيزيديين والشعب الكوردي في سوريا علاقة تاريخية ومتينة.

وقال: بعد اندلاع المواجهات في حيَّي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب، استمرت تلك العلاقات وأشكال التعاون، وما تزال قائمة حتى اليوم.

معبّراً عن حزنه العميق إزاء العدد الكبير من الضحايا بين سكان المنطقة.

وأضاف: لدينا موقف واضح، ونحن ضد هذه الحرب التي تُشنّ ضد إخوتنا الكورد في غرب كوردستان. ومن هنا نؤكد مجدداً رسالة دعمنا لهم، لا سيما أبناء المكوّن الإيزيدي.

وطالب الأمير حازم الجهات المعنية بوقف القتال فوراً، ومعالجة الخلافات عبر الحوار وبالطرق السلمية، مشدداً على أن "لغة الحرب لا تجلب للشعوب سوى الدمار والتشريد، ولا تحقق أي مكاسب أخرى، ولذلك يجب أن تكون السلام الخيار الأساسي".