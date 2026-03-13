الحرس الثوري وحزب الله يطلقان صواريخ نحو إسرائيل

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، أنه أطلق صواريخ وطائرات مسيّرة على إسرائيل، بالتنسيق مع حزب الله اللبناني الذي تدعمه طهران.

وأوضح الحرس الثوري في بيان أن هذه العملية تأتي في إطار "يوم القدس" الذي تحييه إيران في آخر جمعة من رمضان، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأعلن أن القوّات البحرية والجوية والجيش الإيراني وحزب الله "نفّذوا على نحو مشترك ومنسّق الموجة 45 من عملية الوعد الصادق 4 مساء الجمعة".

وأشار إلى أن صواريخ إيرانية ومسيّرات لحزب الله أصابت حيفا وقيسارية وزرعيت وشلومي، فضلا عن "المجمّع العسكري الصناعي" في حولون.

وبحسب البيان، استهدفت القوّات البحرية التابعة للحرس مع الجيش الإيراني منشآت أميركية في أربيل بإقليم كوردستان العراق وفي الظفرة في الإمارات.

واستُهدفت طهران من جهتها صباحا بضربات جوية إسرائيلية قرب مكان تنظيم مسيرة لمناسبة "يوم القدس"، شارك فيها مسؤولون إيرانيون كبار.