"قسد" تتهم الجيش السوري بخرق الهدنة.. هجمات متزامنة تستهدف محيط مدينة كوباني

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم، عن تعرض عدة قرى في ريف مدينة كوباني (عين العرب) لهجمات عسكرية من قبل الفصائل الموالية للجيش السوري، مؤكدة أن هذا التصعيد يأتي في خرق مباشر لاتفاق تمديد وقف إطلاق النار المفترض بين الأطراف المتصارعة.

وأفاد المركز الإعلامي لقوات "قسد" في بيان مقتضب، بأن الهجمات تتركز حالياً في ثلاث محاور أساسية:

المحور الغربي: استهداف قرى "شيخلار" (الشيوخ) و"زراك" الواقعة غرب مدينة كوباني.

المحور الجنوبي الشرقي: تعرض منطقة "جلابية" لهجمات مماثلة.

وأشارت المصادر الميدانية إلى أن القوات المهاجمة تستخدم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في محاولة للتقدم، وسط اشتباكات تجري في تلك المناطق لصد الهجوم.

تأتي هذه التطورات الميدانية في ظل تعقيدات كبرى يشهدها الملف السوري، ويمكن تلخيص الخلفيات في النقاط التالية:

يأتي هذا الهجوم بعد أنباء عن التوصل لترتيبات لتهدئة الأوضاع وتمديد وقف إطلاق النار لمدة 15 يوما، لتجنيب المدنيين ويلات الصراع.

وتعتبر مدينة كوباني رمزاً للمقاومة الكوردية ضد الإرهاب، وتتمتع بموقع استراتيجي على الحدود السورية التركية. إن السيطرة على قرى مثل "الشيوخ" تعني التحكم في ممرات حيوية تربط ضفتي نهر الفرات، وهو ما تسعى إليه دمشق وحلفاؤها لتقليص نفوذ الإدارة الذاتية.