ماكرون: وجودنا في العراق لمكافحة الإرهاب وحرب إيران لا تبرر الهجمات ضدنا

منذ 24 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، عن مقتل الرقيب أول (أرنو فريون)، المنتمي للكتيبة السابعة للقناصين الجبليين، إثر هجوم استهدف القوات الفرنسية في منطقة أربيل بإقليم كوردستان.

وفي بيان طغت عليه نبرة المواساة، وجه ماكرون رسالة إلى عائلة الجندي الراحل ورفاقه في السلاح، قائلاً: "أود أن أعبر عن كامل محبة الأمة وتضامنها معهم". كما أكد الرئيس الفرنسي وقوف بلاده الثابت إلى جانب العسكريين المصابين في الهجوم وعائلاتهم، مشدداً على الدعم الكامل لهم في هذه الظروف الصعبة.

وصف الرئيس ماكرون الهجوم الذي استهدف القوات الفرنسية بـ "غير المقبول"، مذكراً بأن انخراط القوات المسلحة الفرنسية في العراق بدأ منذ عام 2015 ضمن هدف محدد وهو مكافحة تنظيم "داعش".

وفي رسالة سياسية شديدة الوضوح تتعلق بالتوترات الإقليمية، شدد ماكرون على أن وجود قواته يندرج حصراً في إطار مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن "الحرب في إيران لا يمكن أن تبرر مثل هذه الهجمات"، في إشارة إلى رفض باريس لأن تتحول قواتها إلى هدف ضمن تصفية الحسابات الإقليمية.